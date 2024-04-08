Жители Орска вышли на митинг к зданию администрации, требуя компенсаций за затопленное жилье. Они скандировали «Путин, помоги!»

В Орске у здания администрации собрались сотни человек, которые требуют компенсаций за утрату жилья пострадавшим после прорыва дамбы. Они скандируют «Путин, помоги!» и «Позор!».

На видео с митинга, опубликованных местным изданием «Урал56», одна из жительниц говорит: «Всегда, когда горе в другой стране, Путин отправляет туда все. А Оренбургская область? Мы — никто». По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», вышедшие на площадь люди планировали записать видеообращение к Владимиру Путину.

К протестующим вышел мэр города Василий Козупица. Он попытался обратиться к жителям, но они, перебивая его, начали жаловаться на отсутствие поддержки со стороны властей после прорыва дамбы.

После этого инициативную группу людей пригласили зайти в здание администрации. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал у пришедших в здание людей убрать телефоны, но затем жители договорились, что снимать все же можно, пишет «Урал56».

В то же время Паслер заявил изданию «Урал56», что выплаты получат все, деньги на это уже выделены. По его словам, выплаты в области уже получили более 600 человек, еще 16 тысяч человек получат их на этой неделе. Он также пообещал, что выплаты за ЖКХ на затопленных территориях начисляться не будут, а кредиты будут реструктуризированы.

Незадолго до того, как люди собрались на площади в Орске, прокуратура Оренбургской области опубликовала предостережение о незаконности митингов. Ведомство утверждало, что в интернете распространялись призывы к незаконным массовым акциям в связи с прорывами дамбы в городе.