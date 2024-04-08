Прокуратура предупредила о незаконности митингов в Орске. Жители города жалуются на действия властей и размеры выплат пострадавшим от затопления

Прокуратура Оренбургской области предостерегла о «недопустимости нарушения закона, особенно в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации» в связи с призывами к массовым акциям в Орске.

В сообщении прокуратуры говорится, что призывы к массовым акциям, связанным с прорывом дамбы в Орске, распространяются в интернете. О каких призывах идет речь, не уточняется, однако прокуратура обращает внимание, что «указанное массовое мероприятие» не согласовано с властями.

Ведомство напоминает, что организация несанкционированных массовых акций подпадает под статью административного кодекса 20.2 и может «повлечь наказание вплоть до административного ареста».

Днем 8 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» написал, что в Орске люди вышли на митинг. По данным телеграм-канала, около 100 человек собрались у памятника Ленину на Комсомольской площади. Они требуют повысить размер выплат пострадавшим и записывают обращение к Владимиру Путину с просьбой о помощи. Полиция заявляет в мегафоны, что акция незаконна. «Сперва менты пытались разгонять людей, но тут их стало очень много, очень много», — сказал телеграм-каналу местный житель.

Местное издание Orsk.ru сообщает, что к жителям вышел мэр города Василий Козупица, который попытался высказаться, но был перебит людьми, требующими выплат и решения проблем с жильем. Люди на площади начали скандировать «Позор».

5 апреля в Орске прорвало дамбу, город начало затапливать. Жителей наиболее пострадавших районов эвакуировали. Затем произошел еще один прорыв. Вода добралась и до Оренбурга, где тоже затопило несколько районов. 7 апреля в Орск прилетел глава МЧС России Александр Куренков. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, затопленными оказались около семи тысяч домов.

Жители Орска, оставшиеся в городе, жаловались на нехватку питьевой воды в магазинах. По их словам, в магазинах поступающую бутилированную воду «тут же разбирали», и людям приходилось покупать соки или молоко. Мэр города Василий Козупица через некоторое время признал проблему и заявил, что в ближайшие дни магазины отправятся за водой в соседние регионы — Башкортостан, Челябинскую область и другие.

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