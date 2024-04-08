В Смоленской области обрушился автомобильный мост. В тот момент по нему ехали два автомобиля

Обновлено. При обрушении моста погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле, сообщает РБК со ссылкой на МЧС. Мужчина из грузового автомобиля находится в тяжелом состоянии.

В Вязьме Смоленской области обрушился Панинский автомобильный мост, соединяющий центр города с промзоной, пишут местное издание «Важное в Смоленске» и РБК со ссылкой на экстренные службы.

В момент обрушения на мосту, по словам местных жителей, были один или два автомобиля. По данным РБК, речь идет о двух автомобилях — легковом и грузовом. В пресс-службе МЧС Смоленской области изданию сообщили, что информация о пострадавших уточняется. Также местные жители публикуют фотографии, на которых видно как минимум две перевернутые машины, упавшие при обрушении моста.

По данным телеграм-канала Baza, при обрушении моста пострадали три человека. Также повреждена газовая труба. Такие же данные о пострадавших приводит телеграм-канал Mash. По его данным, пострадали водители грузовика и легкового автомобиля, и девочка, получившая перелом конечности.

Панинский мост, построенный в 1980 году, соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный, а также с поселком Вязьма-Брянская. В 2018 году власти заявили, что капитально отремонтируют дорожное покрытие моста. На это планировалось потратить около девяти миллионов рублей.