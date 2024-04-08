Поезда в Беларусь пустили в обход из-за обрушившегося в Смоленской области моста. Губернатор заявил, что восстанавливать его «не имеет смысла»

Ряд пассажирских поездов в направлении Беларуси и Калининграда, пустили в обход на время восстановления автомобильного моста, обрушившегося в Вязьме, сообщают «Московские железные дороги».

В обход будут, в частности, пущены поезда из Минска, Гомеля, Бреста, а также поезд из Архангельска в Смоленск. Полный список приведен в телеграм-канале «Московских железных дорог».

Также изменения коснутся пассажиров «Ласточек», курсирующих между Смоленском и Москвой и Минском и Москвой. На части пути между станциями Семлево и Вязьма (около 30 километров) для пассажиров будут организованы автобусы. На станциях их будут ждать такие же поезда, которые поедут дальше по маршруту.

Панинский автомобильный мост, соединяющий центр города Вязьма с промзоной, обрушился днем 8 апреля. В этот момент на нем были два автомобиля, грузовой и легковой. При обрушении моста они упали, одна женщина погибла, пострадали еще пятеро, включая 14-летнего ребенка.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что восстанавливать обрушившийся мост не имеет смысла и «нужно готовить новый проект». По его словам, обрушились шесть из семи пролетов моста, но и седьмой надо разбирать. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности (293 УК).