В Орске объявлена превентивная эвакуация поселка Лесоторговый, входящего в состав города, сообщается в телеграм-канале городской администрации

Жителей Лесоторгового, которому угрожает затопление, просят переместиться в пункты временного размещения, «не дожидаясь критической ситуации».

В Орске (Оренбургская область) 5 апреля во время паводка прорвало дамбу, а вечером 6 апреля в защитном сооружении возник еще один прорыв. Город частично затопило, более 1,1 тысячи человек, в том числе более 300 детей, пришлось эвакуировать.

7 апреля уровень воды в реке Урал, на которой стоит Орск, начал снижаться, к утру 8 апреля он упал на 9 сантиметров, до отметки 963 сантиметра, пишет РБК. При этом в других населенных пунктах Оренбургской области и на других водоемах на территории региона был зафиксирован рост уровня воды.

В Орске и Оренбургской области объявлен режим ЧС федерального уровня.

Читайте также

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти

Читайте также

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти