В затопленном Орске погибли четыре человека. Власти причины смертей с паводками не связывают

В Орске во время подтопления погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в мэрии города.

У двоих погибших случился сердечный приступ, один человек умер естественной смертью, еще один совершил самоубийство. С затоплением города власти эти смерти не связывают. «Смерти в результате паводка не зафиксировано», — сказали РИА Новости в мэрии.

Накануне ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что в зоне затопления в Орске после первого прорыва дамбы были найдены тела трех человек. Позже в Минздраве региона сообщили, что смерть двух мужчин, чьи тела были найдены в домах, наступила не из-за утопления.

главное о затоплении в орске

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти

главное о затоплении в орске

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти

Подтопление в Орске началось после того, как вечером 5 апреля в городе прорвало одну из дамб. Власти начали эвакуировать людей из зоны затопления. Через сутки прорвало и вторую дамбу. В город по поручению Путина прилетел глава МЧС Александр Куренков.

Вода к утру 7 апреля добралась до Оренбурга — эвакуация местных жителей началась и там. Подтопленными оказались как минимум 1347 домовладений, эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей. Глава соседней Курганской области Вадим Шумков предупредил, что в его регионе прогноз по паводку «в связи с растущими сбросами соседей» также резко ухудшается.

главное о затоплении в орске

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти

главное о затоплении в орске

В Орске прорвало вторую дамбу. Вода добралась и до Оренбурга — там тоже началась эвакуация жителей По «наихудшему сценарию» в зоне затопления в Орске окажется более шести тысяч домов, предупредили власти