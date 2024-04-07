В Орске временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь
В больницах Орска временно прекратили оказывать плановую медицинскую помощь, сообщает Минздрав региона.
Пациентов будут отправлять в Новотроицк (около 20 километров) и Оренбург (более 250 километров). Оказывать будут только экстренную и неотложную стационарную медицинскую помощь в двух стационарах.
Министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что медицинская служба Орска работает в экстремальных условиях. В зоне затопления оказались несколько учреждений, в том числе, Орская городская больница и филиал областного противотуберкулезного диспансера. Часть пациентов оттуда эвакуировали, часть — выписали под наблюдение врачей.
По словам Савиновой, оставшиеся для неотложной и экстренной помощи два стационара обеспечены достаточным количеством коек. При необходимости еще свыше 300 коек будут развернуты в онкодиспансере, детской больнице, инфекционной больнице и в Новотроицке.
Медицинская помощь также прекращена в части поликлиник, оказавшихся в зоне затопления. Она будет оказываться «максимально на дому», добавила Савинова. Ситуацию она назвала «управляемой».