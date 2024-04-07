Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда в день ее 75-летия

Владимир Путин присвоил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда, свидетельствует указ президента от 7 апреля, опубликованный на сайте официального портала правовой информации.

Звание присвоено ей «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Герой Труда — это одна из высших государственных наград России.

Указ был опубликован в день рождения Матвиенко — ей исполнилось 75 лет. К предыдущей круглой дате, когда ей исполнилось 70 лет, Матвиенко получила орден Андрея Первозванного. Кроме этого, Матвиенко — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Владимир Путин регулярно награждает чиновников и государственных деятелей в честь их дней рождения и юбилеев. Такие награды получали, кроме Матвиенко, умерший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, патриарх Кирилл и другие.