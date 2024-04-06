Жителя Апатитов, напавшего на губернатора Мурманской области, арестовали. Заседание суда прошло в больничной палате

Суд арестовал на два месяца жителя Апатитов Александра Быданова, обвиняемого в покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает ТАСС.

Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходило в палате Апатитско-Кировской городской больницы, куда обвиняемого привезли на кровати. Быданова во время задержания ранили в ногу, из-за чего он, как пишет «Коммерсант», не может самостоятельно передвигаться. По данным издания, Быданов останется в больнице под охраной.

Перед началом заседания Быданов заявил журналистам, что готов извиниться перед губернатором. Также он добавил, что не готовился к нападению заранее.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты в местном Дворце культуры. Чибис был ранен ножом в живот. Ему сделали операцию. Позднее губернатор записал видеообращение из больницы, в котором поблагодарил врачей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 2 статьи 105 УК). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок до 20 лет.

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