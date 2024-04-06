Мексика объявила о приостановке дипломатических отношений с Эквадором после ареста эквадорского политика в ее посольстве

Мексика объявила о приостановке дипломатических отношений Эквадором после задержания бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа на территории мексиканского посольства. Об этом сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в соцсети Х.

«Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора силой вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны», — написал президент. Он назвал арест Гласа на территории посольства «авторитарным актом», а сами инцидент — «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

В свою очередь Барсена вскоре после публикации президента объявила о немедленном прекращении дипломатических отношений с Эквадором. Глава МИД также сообщила, что несколько сотрудников посольства пострадали во время инцидента.

Агентство Reuters напоминает, что Хорхе Глас, дважды осужденный за коррупцию, скрывался в мексиканском посольстве в Кито с декабря 2023 года. Правительство Мексики 5 апреля решило предоставить ему политическое убежище, а спустя несколько часов в посольство ворвались сотрудники эквадорских силовых структур, пишет Associated Press.

Власти Эквадора подтвердили информацию об аресте Гласа, заявив, что решение Мексики о предоставлении убежища бывшему вице-президенту противоречило «общепринятым правовым нормам».

Правительство Мексики намерено обратиться в Международный суд ООН по факту произошедшего, пишет CNN.

Хорхе Глас был вице-президентом Эквадора с 2013 года В декабре 2017-го его приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил 13,5 миллионов долларов от бразильской строительной компании Odebrecht за передачу ей государственных контрактов. В январе 2018 Гласа официально сняли с должности.

В 2020 году бывшего вице-президента приговорили к восьми годам по другому коррупционному делу. Он вышел на свободу осенью 2022 года. В декабре 2023 года Глас обратился к правительству Мексики с просьбой о предоставлении политического убежища. В январе 2024 года эквадорский суд принял решение о заочном аресте Гласа по новому делу, пишет издание Ecuador Times.

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