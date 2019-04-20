В Перу расследуют громкое дело о коррупции. Его фигурантами стали четыре бывших президента страны, один из них покончил с собой

Бывший президент Перу Пабло Кучински, 15 апреля 2019 года Martin Mejia / AP / Scanpix / LETA

Суд в Лиме назначил бывшему президенту Перу Пабло Кучински три года предварительного заключения в рамках расследования дела бразильской строительной компании Odebrecht. Кучински подозревают в отмывании денег, полученных от Odebrecht в качестве взяток. Согласно перуанским законам, подозреваемые могут до трех лет сидеть в тюрьме перед судом, если обвинение докажет, что они попытаются сбежать или помешать расследованию, будучи на свободе. 80-летний экс-президент сейчас находится в больнице: у него проблемы с сердцем.

Кучински в начале 2000-х дважды занимал пост министра финансов и экономики Перу, после чего стал премьер-министром. В 2016 году его избрали президентом страны. В конце 2017 года Odebrecht в рамках урегулирования международного коррупционного скандала призналась, что заплатила связанным с Кучински компаниям First Capital и Westfield Capital почти пять миллионов долларов за консультационные услуги. По версии обвинения, президент Перу потратил эти деньги на личные нужды, в том числе на покупку особняка в элитном районе Лимы. Из-за скандала с Odebrecht Кучински подал в отставку в марте 2018 года.

Odebrecht — строительный гигант из Бразилии, на пике своего успеха в 2010 году имевший более 180 тысяч сотрудников в 21 стране мира. Компания участвовала в крупных инфраструктурных проектах в Южной Америке, в том числе строила метро в Каракасе и объекты для Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. В 2015 году в рамках расследования дела о коррупции бразильские правоохранительные органы арестовали главу Odebrecht Марсело Одебрехта и ряд топ-менеджеров компании. Они заключили сделку со следствием и дали признательные показания.

Было установлено, что Odebrecht с 2001 по 2016 году заплатила в качестве взяток 788 миллионов долларов в 12 странах Латинской Америки. Получателями денег выступали политические деятели, которые помогали Odebrecht с получением выгодных контрактов. Самым высокопоставленным политиком, осужденным за взятки от компании, стал вице-президент Эквадора Хорхе Глас, который в декабре 2017 года был приговорен к шести годам тюрьмы по обвинению в получении 13,5 миллионов долларов от Odebrecht.

В Перу, согласно показаниям руководства Odebrecht, компания заплатила взяток на 29 миллионов долларов. В получении денег от строительного гиганта заподозрили сразу четырех бывших президентов страны. Кроме Пабло Кучински, это Алехандро Толедо (возглавлял Перу в 2001-2006 годах), Ольянта Умала (был президентом в 2011-2016 годах) и Алан Гарсия, который занимал президентский пост дважды — с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011 год. 17 апреля Гарсия покончил с собой, когда полиция пришла взять его под арест по делу Odebrecht. На его похоронах дочь Гарсии зачитала его предсмертную записку, в которой бывший президент заявил о своей невиновности. «Не было никаких счетов, никаких взяток, никакого богатства. <…> Другие продаются — я нет», — написал Гарсия.

Смерть Алана Гарсии Бывшего президента Перу заподозрили в коррупции. При аресте он покончил с собой

Ольга Корелина