В Казахстане предложили закрывать СМИ за «ЛГБТ-пропаганду»

Депутаты парламента Казахстана от партии власти «Аманат» предложили внести поправки в закон о СМИ, которые запретят журналистам писать о представителях ЛГБТК-сообщества, пишет местное издание «Власть».

Депутаты Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов предложили дополнить статью 22 рассматриваемого парламентом законопроекта «О масс-медиа», в которой перечисляются основания для приостановки, прекращения выпуска либо распространения продукции СМИ, словами о «пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации».

В качестве других причин для приостановки работы СМИ в документе указаны, например, «пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну».

В самом документе говорится, что поправка необходима для «недопущения пропаганды или агитации нетрадиционной сексуальной ориентации». Однако авторы поправок заявили, что инициатива не подразумевает «запрета информации как таковой». «Речь идет именно о пропаганде, о навязывании однобокой информации, когда эти отношения показываются как лучшие, чем традиционные отношения, их исключительность», — цитирует Tengri News слова авторов.

Кто будет решать, какую информацию можно считать «однобокой», депутаты не уточнили. По их мнению, информация, «которая будет носить новостной характер», не будет считаться пропагандой.

«В целом же скажу, что к депутатам имеются обращения от многих казахстанцев, которые также поддержали данную поправку. Мы приняли закон, ужесточающий наказание за насилие во всех его формах, и, вы знаете, немало противников. Но мы должны проявлять нетерпимость к насилию вообще, равно как и к пропаганде идей, которые могут вызвать раскол в обществе», — добавил один из депутатов.

Поправка вынесена на обсуждение рабочей группы. Юрист общественного фонда «Правовой медиацентр» Гульмира Биржанова, входящая в состав группы, выступила против депутатской инициативы.

«Я хочу надеяться, что это недоразумение. Это даже с юридической стороны абсолютно неправильный подход. В статье 22 закона о СМИ есть перечень оснований для закрытия СМИ. Список довольно серьезный — экстремизм, терроризм, разжигание розни. Все это уже есть в уголовном и административном кодексах. Все эти дефиниции прописаны в законодательстве, там понятно, что такое межнациональная и религиозная рознь. А того, что сейчас предлагают депутаты, нет в казахстанском законодательстве. Поэтому вводить поправку как основание неправильно», — цитирует издание Orda слова юриста.

В Казахстане уже не в первый раз пытаются запретить «пропаганду ЛГБТ». Например, в апреле 2023 года такой запрет предлагал ввести депутат парламента Ардак Назаров. Тогда он заявлял, что вопросы, касающиеся однополых браков и , «противоречат мировоззрению» граждан Казахстана. Также он призывал «срочно взяться за воспитание молодежи» и принять «профилактические меры», например, запретить показывать фильмы с «ЛГБТ-тематикой», пока «ситуация не усугубилась». По данным «Радио Азаттык», подобные инициативы неоднократно появлялись за последние годы.

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