Жителю Краматорска дали пожизненный срок по обвинению в том, что он навел российскую ракету на местный ресторан. Жертвами удара стали 13 человек

Жителя Краматорска, обвиняемого в том, что он в июне 2023 года навел российскую ракету на местный ресторан Ria Pizza, приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в госизмене, сообщают офис генпрокурора Украины и СБУ.

Осужденного зовут Владимир Синельник, уточняют «Украинская правда» и Liga.net. В СБУ считают, что он был завербован российскими спецслужбами еще до начала полномасштабной войны в Украине, попав в их поле зрения за свои «прокремлевские взгляды».

По версии следствия, 27 июня с фигурантом дела связался «начальник отделения разведки командования внутренних войск МВД ДНР». Он, как пишет пресс-служба офиса генпрокурора, поручил Синельнику проверить информацию об украинских военных, которые якобы были в ресторане.

В свою очередь Синельник провел скрытую видеосъемку заведения и отправил соответствующие материалы своему куратору, после чего по ресторану, где в тот момент находились десятки людей, был нанесен ракетный удар. Погибли 13 человек, в том числе трое детей. 64 человека получили ранения. Среди пострадавших была писательница Виктория Амелина. Она умерла через несколько дней в больнице в Днепре.

Синельника задержали на следующий день. До приговора он находился под стражей. Суд также принял решение о конфискации имущества осужденного.

В Минобороны России после удара по Краматорску утверждали, что поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. По версии ведомства, тогда якобы были убиты «два генерала, до 50 офицеров ВСУ, до 20 иностранных наемников и военных советников».

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