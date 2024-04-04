В VK Play вышла игра «Смута», созданная на деньги пропагандистского «Института развития интернета». В ней надо бороться с польскими интервентами

Вышла видеоигра «Смута», созданная разработчиком Cyberia Nova и профинансированная «Институтом развития интернета», выделяющим деньги на «патриотический» контент.

Игра доступна только в сервисе дистрибуции VK Play и только в версии для персональных компьютеров. Ранее разработчики заявляли, что не будут выпускать игру в других цифровых магазинах или на консолях.

«Смута» — это экшн-RPG без открытого мира, ее сценарий основан на историческом романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Игрок управляет персонажем по имени Юрий Милославский, который присоединяется к ополчению, чтобы освободить Москву от польских войск.

Стоимость «Смуты» составляет 2015 рублей.

После вторжения в Украину российская игровая индустрия столкнулась с серьезными трудностями. Многие крупные дистрибьюторы покинули российский рынок, а разработчикам из РФ стало сложнее получить доступ к необходимому программному обеспечению. «Смута», разработка которой началась еще в 2020 году, стала наиболее масштабным российским проектом, вышедшим после начала войны.

В рамках работы над «Смутой» Cyberia Nova получила два гранта от «Института развития интернета» на общую сумму 490 миллионов рублей. В самом ИРИ заявляли, что решили профинансировать проект для того, чтобы «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр».

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