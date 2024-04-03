Тела 84 погибших при теракте в «Крокусе» передали родственникам

Тела 84 человек, погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», передали родственникам для захоронения из морга в Царицыно.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы, столько тел погибших выдали родственникам по состоянию на 08:00 мск 3 апреля.

По данным экстренных служб, всего в морге, расположенном в Тарном проезде в Царицыно, пока опознали 87 человек, погибших при теракте. Сколько всего тел жертв находятся в этом морге, не уточняется. Всего, по данным МЧС, известны имена 144 погибших.

По последним данным властей РФ, при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали более 550 человек. По уголовному делу о теракте арестованы десять обвиняемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей.

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