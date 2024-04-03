Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве. Еще 15 человек пострадали

Два человека погибли, еще 15 пострадали из-за непогоды в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — рассказал Собянин.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Собянин отметил, что власти Москвы заранее оповестили жителей о непогоде и оперативно закрыли крупные городские парки, а также другие открытые общественные места. Сообщалось, что владельцам кафе и ресторанов рекомендовали убрать уличные веранды, а городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Вечером 3 апреля телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщал, что в столице зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии и видео с автомобилями, поврежденными при падении деревьев и обшивки одного из строений.