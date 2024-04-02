В Стамбуле сгорел закрытый на ремонт ночной клуб. 29 человек погибли

Не менее 29 человек погибли при пожаре в ночном клубе Masquerade в центре Стамбула, сообщают Anadolu и BBC News. Еще один человек пострадал.

Пожар произошел днем 2 апреля во время ремонтных работ в клубе, который находится в подвальном помещении 16-этажного жилого дома в районе Бешикташ. К тушению возгорания привлекли 31 пожарный автомобиль и 86 спасателей.

Почему произошел пожар, пока неясно. По предварительным данным местных властей, погибшие — строители, которые работали в клубе.

В МВД Турции заявили, что по факту пожара ведется расследование. Задержаны шесть человек, в том числе менеджер заведения. На место происшествия приехали мэр Стамбула Экрем Имамоглу, а также губернатор одноименного ила (провинции) Давут Гюль.