В Кыргызстане вслед за Казахстаном и Россией появился закон об «иноагентах»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об «иностранных агентах». Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Новая норма является аналогом российского закона: теперь власти Кыргызстана будут вести специальный реестр НКО — «иностранных агентов»; попавшие туда организации должны будут сдавать дополнительную отчетность и могут стать объектами внеплановых проверок.

Кроме того, как и в России, «иноагенты» в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на «иностранное финансирование».

При этом сам Жапаров заявил, что как глава государства гарантирует: «Никаких преследований не будет».

Закон вступит в силу через десять дней.

Аналогичный закон осенью 2023 года был принят и вступил в силу в Казахстане. В правительстве уверяли, что публикация реестра «иностранных агентов» будет направлена на «повышение уровня доверия граждан» к некоммерческим организациям.

Законы об «иноагентах» — репрессивные

Российские власти могут объявить «иноагентом» кого угодно. А теперь собираются еще и штрафовать тех, кто «волей-неволей» (!) помогает людям с этим ярлыком Какая именно помощь будет рискованной? 7 карточек