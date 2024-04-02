В Кыргызстане перестанут принимать карты «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» с 5 апреля перестанут работать в Кыргызстане. Об этом, как сообщает РБК, объявил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы Кыргызстана «Элкарт».

В заявлении сказано, что компания «с целью минимизации риска вторичных санкций» прекращает обслуживание банковских карт «Мир» из-за того, что США ввели блокирующие санкции в отношении российской Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора «Мир».

После прекращения обслуживания «Мир» в Кыргызстане карты системы «Элкарт» перестанут работать в России.

Карты «Мир» работали в Кыргызстане с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт» (в этой системе участвует 21 банк).

Многие банки Кыргызстана (10 из 23 компаний) прекратили поддержку карт «Мир» в октябре 2022 года, когда Минфин США пригрозил санкциями иностранным компаниям, которые помогают использовать карты «Мир» за пределами России.

США в феврале 2024 года ввели блокирующие санкции в отношении оператора карт «Мир». На тот момент карты «Мир» поддерживали некоторые банки Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Кыргызстана, Таджикистана, Кубы, частично признанных Абхазии и Южной Осетии. После введения санкций с картами «Мир» перестали работать казахские Bereke Bank и Halyk Bank. В марте обслуживание картам «Мир» прекратили почти все банки Армении, кроме «дочки» ВТБ.

На карты «Мир» еще до того, как международные платежные системы ушли из России, перечисляли большинство социальных выплат, в том числе пенсии и стипендии.