Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию
Источник: ТАСС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вскоре посетит Россию с визитом. Соответствующее заявление он сделал в телеэфире, передает ТАСС.
«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал Мадуро, обращаясь к послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.
Мадуро не уточнил, когда состоится его поездка.
О проработке визита Мадуро пресс-секретарь президента России Дмирий Песков сообщал еще в январе. Он отмечал, что потребность в такой встрече «сейчас есть», однако также не уточнял приблизительных сроков визита.
В последний раз Мадуро приезжал в Россию в сентябре 2019 года.