Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вскоре посетит Россию с визитом. Соответствующее заявление он сделал в телеэфире, передает ТАСС.

«Передайте президенту [России Владимиру] Путину, что я скоро приеду к нему», — сказал Мадуро, обращаясь к послу России в Венесуэле Сергею Малик-Багдасарову.

Мадуро не уточнил, когда состоится его поездка.

О проработке визита Мадуро пресс-секретарь президента России Дмирий Песков сообщал еще в январе. Он отмечал, что потребность в такой встрече «сейчас есть», однако также не уточнял приблизительных сроков визита.

В последний раз Мадуро приезжал в Россию в сентябре 2019 года.

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