Опубликованы спутниковые снимки «Крокуса» до и после теракта

«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки, сделанные до и после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Снимки предоставила американская компания Planet, которая занимается коммерческой спутниковой съемкой.

Журналисты «Радио Свобода» сравнили спутниковые снимки «Крокуса», сделанные 15 марта 2015 года и 31 марта 2024 года. На снимках видна крыша концертного зала, во втором случае — с огромной дырой, возникшей при обрушении кровли во время пожара, устроенного террористами.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа вооруженных террористов напала на посетителей концертного зала незадолго до выступления группы «Пикник». При теракте, по последним данным, погибли 144 человека и пострадали больше 550 человек. ФСБ сообщила, что задержала четверых исполнителей теракта, их арестовали.

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