ФСБ заявила о перехвате на границе 27 бомб из Украины, замаскированных под церковную утварь. По утверждению спецслужбы, изъятого гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажки

ФСБ заявила, что в Псковской области была пресечена попытка ввоза в Россию 27 самодельных бомб, спрятанных в иконы и церковную утварь, сообщает РИА Новости.

Как утверждает ведомство, груз следовал по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Всего сотрудникам, говорится в сообщении, удалось изъять 27 взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор.

В сообщении ФСБ отмечается, что один человек задержан. Следственный отдел УФСБ по Псковской области возбудил дело о контрабанде взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

ФСБ также распространила видеозапись, на которой утвежрдается, что взрывчатое вещество, спрятанное в иконах — гексоген, и что груз направлялся в Москву.

«Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома», — заявил начальник отдела ЭКЦ МВД РФ по Псковской области Дмитрий Белоцерковский.

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