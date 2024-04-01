«Ведомости»: в России планируют создать ответственное за межнациональную и миграционную политику ведомство. Оно будет подчиняться президенту

Российские власти обсуждают создание ведомства, которое будет отвечать за межнациональную и миграционную политику, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в администрации президента и правительстве.

Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту, как сейчас, например, МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст и ряд других структур, включая СВР, ФСБ и Росгвардию.

Каким именно будет формат нового ведомства, заявил ряд источников издания, пока не определено. Несколько собеседников «Ведомостей» сказали, что это будет министерство, другие же источники сообщили, что речь может идти об агентстве в подчинении президента с такими же широкими полномочиям. Курировать новое ведомство, отметили источники, будет Управление президента по внутренней политике.

Собеседники «Ведомостей» предположили, что создание новой структуры, отвечающей за межнациональную и миграционную политику, будет обсуждаться 24 апреля на президиуме Совета при президенте по межнациональным отношениям, участие в котором примет Владимир Путин.

Кто может возглавить новую структуру, источники издания предположить затруднились, указав лишь, что это будет высокопоставленный сотрудник одного из силовых ведомств.

Вопрос о создании единого ведомства, которое будет заниматься межнациональной и миграционной политикой обсуждается уже не первый год, отмечают «Ведомости». В частности, в декабре 2023 года во время «Итогов года» Путин заявил о необходимости специального органа, регулировавшего бы тему миграции «в комплексе». Тогда Путин говорил, что в России около 10 миллионов трудовых мигрантов.

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