В Ярославской области скорый поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Восемь человек погибли

Восемь человек погибли при столкновении скорого поезда с пассажирским автобусом на переезде в Ярославской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В селе Берендеево произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все восемь человек, находящихся в автобусе», — говорится в сообщении. На месте аварии работают спасатели и психологи МЧС, а также семь единиц техники.

Причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся поездом, следовавшим из Архангельска в Москву, сообщила Северная железная дорога. По данным филиала РЖД, машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. Погибли водитель и семь пассажиров автобуса, машинист поезда пострадал.

Mash пишет, что автобус выкатился на рельсы на запрещающий сигнал. По данным Baza, автобус заглох и не успел проехать железнодорожный переезд. Транспортная прокуратура заявила, что автобус остановился на переезде из-за поломки.

Из-за аварии задержаны четыре поезда, следовавших в Москву из Архангельска, Воркуты, Абакана и Ярославля. На Северной железной дороге создана комиссия по расследованию происшествия.