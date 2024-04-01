СК возбудил уголовное дело после ДТП на переезде, в котором погибли семь человек. Глава области утверждает, что диспетчер был пьян

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело после столкновения автобуса и поезда на переезде у села Берендеево в Ярославской области.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Есть ли в нем фигуранты, не сообщается.

В результате столкновения рейсового автобуса с поездом днем 1 апреля погибли водитель и шесть пассажиров, среди которых была несовершеннолетняя девушка. По данным РЖД, машинист поезда, увидев выехавший на переезд автобус, экстренно затормозил, но расстояние оказалось недостаточным, чтобы избежать столкновения.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что диспетчер переезда был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.