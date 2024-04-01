В МИД России заявили, что «прорабатывают вопрос» снятия с «Талибана» статуса террористической организации

Министерство иностранных дел России совместно с Минюстом и другими профильными ведомствами «прорабатывает вопрос» снятия с движения «Талибан» статуса террористической организации, заявили в МИД.

Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, добавили в ведомстве.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил агентству ТАСС, что движение «Талибан» приглашено на форум «Россия — Исламский мир», который пройдет с 14 по 19 мая в Казани.

Движение «Талибан» было признано в России террористической организацией в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. Обсуждение снятия этого статуса обсуждалось в России и раньше: в 2020 году Кабулов говорил, что это может произойти после того, как аналогичное решение примет СБ ООН.

В октябре 2021 года Владимир Путин заявил, что Россия «приближается к принятию решения» об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но это решение опять же должно быть принято в ООН. Однако Россия «сотрудничает с представителями „Талибана“, приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане», добавил Путин.

В июле 2021 года представители движения «Талибан» приезжали в Москву на переговоры. После них глава МИД Сергей Лавров сказал, что сделанные талибами заявления позволяют говорить, что это «вменяемые люди». Менее, чем через месяц, 15 августа, «Талибан» объявил об окончании войны в Афганистане и полном захвате власти. После этого талибы вновь приехали в Москву в октябре, а затем приезжали в Россию еще несколько раз в 2022 и 2023 годах.

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