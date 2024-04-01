Компания Open AI открыла доступ к ChatGPT без регистрации
Источник: Open AI
Американская компания Open AI объявила о начале предоставления доступа к чат-боту ChatGPT без регистрации.
«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности», — говорится в сообщении в блоге компании.
Регистрация была нужна пользователям, чтобы получить возможность переписываться с искусственным интеллектом. Однако в России зарегистрироваться было нельзя: компания просила указать телефон и не принимала российские номера, хотя ChatGPT поддерживает русский язык.