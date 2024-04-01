ФНС получила данные об 1,8 миллиона счетов, открытых россиянами за границей. Это в 2,6 раза больше, чем год назад

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала данные о счетах, открытых россиянами — — за границей.

По данным на конец 2023 года, следует из данных налоговой службы, было известно о 539,1 тысячи россиян, у которых было в общей сложности 1,825 миллиона зарубежных счетов.

Речь идет об информации о счетах, полученной в рамках автообмена налоговой информацией за 2022 год, отмечает РБК. При этом ФНС признает, что после начала войны обмен такой информацией с иностранными государствами затруднен.

ФНС нерегулярно публикует данные о зарубежных счетах россиян. Предыдущий раз такая информация озвучивались в начале 2021 года, пишет РБК. Тогда ФНС было известно о 700 тысячах заграничных счетов у 400 тысяч россиян.

В презентации ФНС, представленной весной 2024 года, говорится, что число зарубежных счетов россиян выросло на 164% (то есть в 2,6 раза). При этом не уточняется, какой год взят для сравнения, но, по умолчанию речь идет о предыдущем годе.

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