Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец на соревнованиях врезался в бетонное ограждение. Он умер в больнице

Российский роллер Роман Богрец умер после того, как получил тяжелые травмы на соревнованиях в Петербурге, сообщила 31 марта Федерация роллер-спорта России. Ему было 36 лет.

В федерации рассказали, что 30 марта Роман Богрец упал во время квалификационного заезда на Кубке Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках. Соревнования проходили в клубе «Жесть». Судя по видеозаписям произошедшего, которые опубликовали телеграм-каналы Mash и Baza, спортсмен на большой скорости ехал на роликах, внезапно упал и врезался в бетонную конструкцию, ударившись головой.

В федерации заявили, что пострадавшему незамедлительно оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. По информации родственников, Богрец умер в больнице.

После происшествия соревнования остановили, участников наградили по итогам квалификационного заезда.

Роман Богрец — чемпион России по скейт-кроссу, пишет ТАСС. В Федерации роллер-спорта заявили, что он воспитал много спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса.