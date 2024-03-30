СК: установлены личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 144 человека. 30 марта в управлении МЧС по Московской области заявили, что число пострадавших выросло до 551 человека. Днем ранее сообщалось о 382 пострадавших.

27 марта Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствует ли количество пропавших без вести числу поступивших заявлений, в СК не уточняли.