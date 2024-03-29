Жительницу Тульской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись «Гори в аду вечно!!!» напротив фамилии Путина в избирательном бюллетене

Суд Тульской области назначил местной жительнице штраф в размере 30 тысяч рублей по административному протоколу о «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). На решение суда обратило внимание издание «7×7».

Как сообщается, поводом для штрафа жительнице села Воскресенское Филякиной Л.В. стал испорченный бюллетень на выборах президента РФ. По данным пресс-службы суда, 17 марта на избирательном участке женщина, «находясь в кабинке продолжительный промежуток времени», зачеркнула всех кандидатов, а напротив фамилии Владимира Путина написала «Гори в аду вечно!!! Прости нас Украина!!! Вор и убийца!!!»

После этого избирательница кинула бюллетень в прозрачную урну для голосования. Он упал лицевой стороной вверх и «был открыт для всеобщего обозрения». Суд решил, что таким образом женщина «осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

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