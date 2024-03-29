Вор в законе Шакро Молодой досрочно вышел из колонии

Один из самых известных криминальных авторитетов России Захарий Калашов (он же Шакро Молодой), ранее осужденный за вымогательство, вышел на свободу из ИК-2 в поселке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Первым об этом сообщил телеграм-канал Shot, близкий к Life. Информацию подтвердили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Как предполагает Shot, 71-летнего Калашова вывезли из колонии в кузове грузовой «Газели» без опознавательным знаков ФСИН, которая, по данным телеграм-канала, принадлежит ИК-2. Одновременно с этим с парковки колонии отъехал черный кроссовер Haval, который, по информации Shot, несколько дней стоял у ИК-2. Утверждается, что, когда Haval отъезжал от колонии, в салоне находились «крепкие люди». И «Газель», и Haval поехали в сторону Краснодара.

Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае 13 марта удовлетворил просьбу Захария Калашова о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Шакро Молодой (настоящее имя — Захарий Калашов) — один из самых известных криминальных авторитетов. После того, как в 2013 году убили криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян), Шакро Молодого стали называть «вором в законе № 1 в России».

Захария Калашова задержали по делу о вымогательстве в июле 2016 года. Никулинский районный суд Москвы в марте 2018 года приговорил его к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, признав виновным в двух эпизодах вымогательства.

С делом Шакро Молодого связывают уголовное преследование бывших руководителей Следственного комитета в Москве. Их обвиняли в получении взятки за освобождение одного из подручных Шакро Молодого Андрея Кочуйкова.

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