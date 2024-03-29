В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погиб полковник спецназа ГРУ

Среди погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» был полковник Тимур Мясников, служивший в спецназе ГРУ и участвовавший во вторжении в Украину.

О смерти Мясникова, пишет «Медиазона», сообщили телеграм-канал выпускников суворовских училищ и глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

Как рассказал Маливанчук, Мясников во время теракта получил три пулевых ранения, от которых умер спустя несколько дней, несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь.

Маливанчук утверждает, что во время теракта полковник ГРУ «успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь».

Мясников, обращает внимание «Медиазона», упоминался в списке раненых, опубликованном МЧС на следующий день после теракта.

Глава самарского отделения «Офицеров России» сообщил, что Мясников «служил в третьей бригаде спецназа, Генеральном штабе ВС России, награжден многими боевыми орденами и медалями».

В Москву полковник приехал из зоны боевых действий в Украине за несколько дней до теракта, чтобы повидаться с семьей. Ранее, по данным Маливанчука, Мясников служил в Таджикистане и Косово.

Согласно утечкам из российских баз данных, офицер был зарегистрирован по служебному адресу Знаменка, 19 — это здание Генштаба, пишет «Медиазона».

По официальным данным на утро 29 марта, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», куда 22 марта ворвалась группа вооруженных людей, погибли 143 человека, еще 360 получили ранения. О судьбе еще 95 человек, писала Baza 27 марта, ничего неизвестно.