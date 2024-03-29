Минпромторг попросил суд лишить X5 Retail Group прав на российскую «дочку». Компания управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток»

Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V., что подал в Арбитражный суд Москвы заявление о приостановке корпоративных прав нидерландской компании в отношении ее российской дочерней структуры ООО «Корпоративный центр Икс 5». Об этом говорится в сообщении пресс-службы X5 Retail Group.

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме», — заявили в компании.

Согласно заявлению Х5, если суд удовлетворит иск Минпромторга, акционерные права компании в отношении дочерней структуры приостановят, акции Х5 передадут российской компании и распределят между бенефициарами холдинга в соответствии с их долями в российской юрисдикции.

На фоне иска Минпромторга Х5 объявила, что состав правления компании покинут гендиректор Игорь Шехтерман, президент Екатерина Лобачева и шесть членов совета директоров. При этом они продолжат управлять ООО «Корпоративный центр Икс 5».

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов объяснил иск ведомства тем, что российская «дочка» X5 вошла в перечень экономически значимых организаций ( ). По его словам, прямое участие нидерландской компании в российской структуре «создает риски причинения вреда российскому подразделению „Икс 5“, России и ее гражданам».

В 2023 году Владимир Путин подписал закон, упрощающий переход компаний, включенных в перечнь экономически значимых организаций (ЭЗО), в российскую юрисдикцию из других стран. В начале марта правительство РФ утвердило реестр из таких организаций.

Согласно распоряжению правительства, отмечает «Коммерсант», Минфин, Минпромторг и Минэнерго смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдингов в ЭЗО. Пока речь идет о приостановке прав до конца 2024 года.

Как отмечало издание The Bell, таким образом компании, попавшие в список ЭЗО, могут быть возвращены в российскую юрисдикцию через суд. Российским акционерам эта процедура позволит получать дивиденды, которые не выплачиваются из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину.

X5 Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России по обороту. На российском рынке компания среди прочего управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Красный Яр» и «Слата». По данным на 20 апреля 2023 года, пишет «Коммерсант», 47,86% X5 владела связанная с «Альфа-Групп» CTF Holdings S.A., еще 11,43% принадлежали Axon Trust.

Состояние экономики РФ во время войны

Россия выдержала шоки войны и санкций — но сохранять стабильность все труднее. Что теперь может погубить — или спасти — экономику страны? Рассуждает Александра Прокопенко (Берлинский центр Карнеги)

Состояние экономики РФ во время войны

Россия выдержала шоки войны и санкций — но сохранять стабильность все труднее. Что теперь может погубить — или спасти — экономику страны? Рассуждает Александра Прокопенко (Берлинский центр Карнеги)