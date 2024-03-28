В Хакасии завели уголовное дело на девятиклассницу из-за выдуманной переписки о теракте

МВД по Республике Хакасия возбудило уголовное дело в отношении 15-летней школьницы из Саяногорска по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 2 статьи 207 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В полиции рассказали, что в «региональном сегменте» соцсетей «получила распространение публикация» из телеграм-канала «с предложением за материальное вознаграждение совершить подрыв стратегического объекта».

В МВД утверждают, что автором публикации была девятиклассница, которая опубликовала пост в своем телеграм-канале, «желая пошутить для привлечения внимания».

«Текст сообщения она придумала самостоятельно и сама на него отвечала с помощью другого профиля пользователя Telegram. Сделав скриншот вымышленной переписки, школьница разместила его в основном канале, имеющем более ста подписчиков», — говорится в сообщении МВД.

Ведомство заявило, что «хайп не удался», а подписчики «восприняли публикацию как реальную угрозу террористического акта». У школьницы изъяли компьютер и телефон. В полиции сообщили, что девочка воспитывается в благополучной семье.

Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ — до пяти лет лишения свободы. В МВД напомнили, что «уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет».