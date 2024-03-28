Дуров отчитался о блокировке в Telegram «тысяч аккаунтов», рассылавших призывы к терактам. Пользователям из РФ разрешат ограничивать список тех, кто может отправлять им сообщения

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что с начала следующей недели пользователи мессенджера из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать «круг тех, кто может присылать им личные сообщения».

Такое решение он объяснил тем, что четыре дня назад русскоязычные пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — сообщил Дуров.

Он добавил, что команда мессенджера внедряет «решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама». В финале поста Дуров добавил, что Telegram — «не место для спам-рассылок и призывов к насилию».

25 марта глава Лиги безопасносного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что подростки получают сообщения с предложениями совершить теракт. Она также опубликовала скриншоты некоторых из них. По словам Мизулиной, аккаунты, с которых приходят сообщения, «в подавляющем большинстве новые, созданы на территории Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утром 27 марта в разговоре с телеграм-каналом Shot призвал Дурова внимательнее следить за Telegram. «Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических», — заявил представитель Кремля, добавив, что блокировать мессенджер на территории России не планируется.