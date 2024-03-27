Заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину арестовали по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ Елену Ягодкину, сообщает «Интерфакс».

Чиновницу задержали 26 марта после рабочего совещания, обвинив в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет).

По версии следствия, в 2018-2019 годах Ягодкина, занимая должность руководителя Главного управления доходов и тарифного регулирования ФТС, выдала, а затем незаконно продлила срок исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний. Как утверждается, компании использовали выданные марки для продажи контрафактного алкоголя, что привело к неуплате налогов и сборов на сумму 1,2 миллиарда рублей.

Причастность Ягодкиной к преступлению, заявили следователи, установили в ходе расследования дела двух других сотрудников ФТС, которые сейчас тоже привлечены к уголовной ответственности и находятся под подпиской о невыезде.

В суде Ягодкина заявила о своей невиновности. По ее словам, она никому не давала незаконных указаний, а марки, по которым не поступили отчеты, были заблокированы. Защита обвиняемой просила суд избрать ей более мягкую меру пресечения.

Елене Ягодкиной 48 лет. Она работает в таможенных органах с 1997 года и имеет звание генерал-полковника таможенной службы. На должность замглавы ФТС Ягодкину назначили в сентябре 2019 года.