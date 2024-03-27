«Ведомости»: больше половины российских процессоров «Байкал» на выходе оказываются бракованными

Больше половины процессоров «Байкал», которые выпускает российская компания «Байкал Электроникс», на выходе оказались бракованными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на компании-производители радиоэлектронной продукции.

По информации газеты, «Байкал Электроникс» планирует расширить эксперимент по своих чипов в России. До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину «Байкал Электроникс» заказывала производство чипов, в том числе их корпусирование, на тайваньской фабрике TSMC. В 2021 году компания выпустила 130 тысяч процессоров. После введения санкций TSMC прекратила сотрудничество, а 300 тысяч процессоров «Байкал» не стали отгружать в Россию. В конце 2021 года компания начала тестировать корпусирование на мощностях российского холдинга GS Group в Калининградской области, теперь его также планируется запустить на мощностях «Миландра» и «Микрона» в Зеленограде.

Собеседники «Ведомостей» утверждают, что эксперимент с процессорами «Байкал» на всех площадках идет трудно.

«Больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными»», — говорит источник, его слова подтверждает еще один собеседник издания. По их мнению, это связано в том числе с оборудованием предприятий, которое необходимо уметь настраивать, а также с недостаточными компетенциями людей, занимающихся корпусированием чипов.

«В России могут корпусировать небольшое количество процессоров, но когда речь заходит о серии, то появляется много брака. Производители не могут держать одинаково хороший уровень на всех изделиях», — поясняет один из собеседников.

Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов заявил, что «пока сложно говорить об успехах крупносерийной промышленной сборки, но в целом есть повод для осторожного оптимизма». Гендиректор производителя серверов «Норси-транс» Сергей Овчинников в разговоре с «Ведомостями» назвал нормой производственный брак при запуске нового типа производственного процесса.

«На иностранных заводах тоже много брака, но с учетом количества выпускаемой продукции это не так ощутимо, к тому же у них есть процесс отбраковки», — пояснил он, добавив, что отбраковка позволяет часть брака переиспользовать после исправления дефектов. По его мнению, «брак в данном случае является индикатором, который позволит дальше двигаться, совершенствовать процессы, менять материалы, обновлять оборудование, как на иностранных производствах».

В конце декабря 2022 года стало известно, что иностранные производители, выпускающие по заказам России процессоры «Байкал» и «Эльбрус», из-за международных санкций отказались исполнять эти заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял, что процессоры изготавливают на зарубежных заводах, поскольку в РФ нет подходящих предприятий. Он добавлял, что к 2028 году Россия планирует наладить собственное производство процессоров.

В сентябре 2022 года Минфин США наложил санкции на ряд российских IT-компаний, включая «Байкал Электроникс», что подразумевает блокировку любых активов компании и вводит полный запрет на сделки с ней.