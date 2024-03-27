Генпрокуратура РФ меньше чем за полтора года изъяла у собственников 15 предприятий ВПК

Генпрокуратура РФ в 2023 году и первые месяцы 2024 года через суды добилась обращения в государственную собственность 15 предприятий военно-промышленного комплекса стоимостью свыше 333 миллиардов рублей, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту».

По словам Краснова, стратегические предприятия незаконно были приватизированы, а в некоторых случаях попали под контроль иностранцев, которые «проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны».

Выступая 26 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, Краснов сообщил, что российские прокуроры через суды «добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий» общей стоимостью более триллиона рублей, пишет «Агентство».

Президент РФ Владимир Путин, выступая на том же заседании, сказал, что «ни о какой деприватизации, огусударствлении экономики речь не идет». «Работа прокуроров оправдана в тех случаях, когда активы были приобретены в обход, с нарушением закона, и, более того, используются во вред государства», — сказал Путин.

Генпрокуратура в 2023 году подала 27 исков о национализации предприятий российских бизнесменов. В начале марта 2024 года «Новая газета Европа» и «Трансперенси Интернешл — Россия» выпустили исследование, в котором говорилось, что суммарные активы компаний, которые в 2023-2024 годах пытались или национализировали в РФ, превышают один триллион рублей.

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