ФСБ сообщила, что раскрыла преступную группу, в которую входили чиновники Минэкономразвития и бизнесмены. Их подозревают в рейдерском захвате предприятия

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, в которую входили чиновники Минэкономразвития и бизнесмены из Ставропольского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу.

По версии ФСБ, подозреваемые причастны к рейдерскому захвату компании по производству минеральной воды.

В спецслужбе утверждают, что задержанные, «находясь в сговоре», досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды на одном из месторождений. Они действовали в целях «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц», добавили в ФСБ.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что подозреваемые требовали передать им 50% акций предприятия по добыче минеральной воды стоимостью 70 миллионов рублей «под угрозой применения насилия» в отношении заместителя директора компании. Они, по словам Волк, «препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу».

ФСБ отчиталась о 17 обысках в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае, во время которых найдены и изъяты деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

21 марта «Коммерсант» сообщал, что в Москве задержан директор департамента социального-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа при Минэкономразвитии Игорь Храновский. Его заподозрили в хищении бюджетных средств. 23 марта суд арестовал бывшего депутата думы Ставрополья, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и бывшего советника президента республики Евгения Куделю, который является бенефициаром санатория «Минеральные Воды-2», отмечает РБК.