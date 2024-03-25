«Я немного больше стал машиной». Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор. Об этом он сам рассказал в собственном подкасте Arnoldʼs Pump Club.

В прошлый понедельник у меня была операция, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор.

76-летний Шварценеггер заявил, что чувствует себя хорошо. Уже через четыре дня после операции он появился на публике на крупном мероприятии по защите окружающей среды.

Актер отметил, что рассказывать о проблемах со здоровьем не принято в Австрии, где он родился. Но он добавил, что когда четыре года назад публично рассказал о замене сердечного клапана, то получил множество сообщений от людей с болезнями сердца. Люди благодарили его за то, что своим примером он вдохновил их на борьбу.

В прошлом Шварценеггер, который родился с пороком сердца, перенес три операции, в ходе которых ему заменяли клапаны. Последнюю из этих операций провели в 2020 году.