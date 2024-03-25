Все торговые центры Vegas, принадлежащие владельцу «Крокус Сити Холла», закрыты

Торгово-развлекательные центры «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» временно закрыты, объявила торговая сеть в своем телеграм-канале. О дате возобновления работы центров ТРЦ Vegas обещает сообщить дополнительно.

ТРЦ Vegas принадлежат Crocus Group Араза Агаларова. Бизнесмен владеет «Крокус Сити Холлом», в котором 22 марта произошел теракт. Концертный зал, где террористы убили не менее 137 человек, входит в один комплекс с «Vegas Крокус Сити».

Сразу после теракта «Vegas Крокус Сити» был закрыт, посетители и сотрудники эвакуированы, но 24 марта, сообщал корреспондент ТАСС, торговый центр возобновил работу.

Напавшие на «Крокус Сити Холл» подожгли здание, пожар полностью уничтожил концертный зал. В сгоревшем здании по состоянию на 25 марта продолжалась поисковая операция, по данным Baza, за прошедшую ночь были найдены 17 фрагментов тел погибших.

Компания Crocus Group объявила, что собирается восстановить концертный зал. Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что восстановление «Крокус Сити Холла» может стоить до 15 миллиардов рублей и занять около года.

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