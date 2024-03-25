Криптобиржа CommEX (получила российские активы Binance) объявила, что прекратит работу

Криптовалютная биржа CommEX сообщила, что прекратит работу. В сообщении биржи сказано, что решение приостановить работу принято «после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов».

Компания постепенно прекратит все операции: с 10 утра 25 марта CommEX закрыл регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прием депозитов. Начиная с 28 марта криптобиржа прекратит открывать позиции на фьючерсном рынке, со 2 апреля перестанет публиковать новые объявления на P2P-маркете, а с 5 апреля автоматически закроет все P2P-ордера и объявления.

В дальнейшем биржа закроет все торговые пары на фьючерсы (с 18 апреля), остановит работу спотового рынка (с 23 апреля), а также сайта биржи (с 10 мая). После того, как пользователи потеряют доступ к сайту, с владельцев аккаунтов, где сохранятся активы, будут ежедневно брать плату за управление в размере 1% от объема активов.

«Мы советуем пользователям оперативно закрывать позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности», — заявили представители CommEX.

Региональный директор CommEX Антон Торопцев отказался от комментариев, пишет Forbes.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила в сентябре 2023 года, что уйдет из России, а свои российские активы передаст CommEX. После этого возникли предположения, что Binance связан с CommEX, но в компании это отрицали.

На фоне ограничения вывода средств из России через традиционные платежные системы и банки граждане РФ начали активно использовать Binance и другие криптовалютные торговые площадки. На фоне давления стран Запада Binance и другие биржи ограничили работу с пользователями из России.

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