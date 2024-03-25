Кремль: изменений в графике Путина в связи с терактом нет. О его планах приехать к «Крокус Сити Холлу» «нет данных»

В графике Владимира Путина нет изменений в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент каких-либо изменений нет, те поездки, которые планируются на долговременную перспективу, в стадии подготовки. Глава государства продолжает работать по своему графику», — сказал Песков.

На вопрос, планирует ли Путин приехать к месту теракта в «Крокус Сити Холле», Песков ответил, что «в настоящий момент нет таких данных».

После теракта в «Крокус Сити Холле» Путин поговорил с главами силовых ведомств и передал через вице-премьера Татьяну Голикову пожелания выздоровления пострадавшим, а лично к россиянам обратился только через 19 часов после нападения террористов. В своем обращении он заявил, что все четверо исполнителей теракта задержаны по пути к Украине, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы. Украина какую-либо причастность к теракту отрицает.

путин обратился к россиянам после теракта

Путин спустя 19 часов после теракта в «Крокусе» обратился к россиянам Он утверждает, что у террористов якобы было «окно» на границе с Украиной. Краткий пересказ его выступления

путин обратился к россиянам после теракта

Путин спустя 19 часов после теракта в «Крокусе» обратился к россиянам Он утверждает, что у террористов якобы было «окно» на границе с Украиной. Краткий пересказ его выступления