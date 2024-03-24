В Москве началось опознание погибших в результате теракта в «Крокусе»
Источник: РИА Новости
В Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Опознание проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников.
В Депсздраве отметили, что в некоторых случаях для опознания может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель.
По официальным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 133 человека. На месте сгоревшего при теракте здания продолжается разбор завалов.