Российские банки массово пообещали закрыть кредиты пострадавших при теракте в «Крокусе»
Источник: ТАСС
Российские банки заявили, что спишут кредиты пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Как сообщает ТАСС, с такими заявлениями выступили Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Хоум банк, Альфа-банк, «Тинькофф», и банк «ДОМ.РФ».О планах списать кредиты сообщил Газпромбанк и «Русский стандарт».
В то же время РИА Новости пишет, что «Уралсиб» намерен списать кредиты погибшим и обеспечить каникулы пострадавшим в «Крокусе».
Списать все долги пострадавшим в «Крокусе» призвала Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.
При теракте в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета РФ, погибли не менее 133 человек. По данным Минздрава, пострадали больше 120 человек.