«Преступники шли убивать, как когда-то нацисты». Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле» — спустя 19 часов после случившегося. Видеообращение Путина показали по федеральным телеканалам России.
Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокусе» «варварским и кровавым террористическим актом». Путин пообещал, что все причастные к теракту понесут неизбежное наказание. По словам Путина, Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей.
«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — сказал президент РФ.
Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. По словам президента РФ, подозреваемые пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Путин утверждает, что с украинской стороны «было подготовлено окно» для того, чтобы подозреваемые в теракте могли пересечь государственную границу.
Путин добавил, что Россия «установит и покарает каждого, кто стоит за террористами».
По последним официальным данным, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек, свыше 120 получили ранения и госпитализированы.