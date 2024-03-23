«Преступники шли убивать, как когда-то нацисты». Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле» — спустя 19 часов после случившегося. Видеообращение Путина показали по федеральным телеканалам России.

Владимир Путин назвал произошедшее в «Крокусе» «варварским и кровавым террористическим актом». Путин пообещал, что все причастные к теракту понесут неизбежное наказание. По словам Путина, Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей.

«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей, как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — сказал президент РФ.

Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. По словам президента РФ, подозреваемые пытались скрыться и двигались в сторону Украины. Путин утверждает, что с украинской стороны «было подготовлено окно» для того, чтобы подозреваемые в теракте могли пересечь государственную границу.

Путин добавил, что Россия «установит и покарает каждого, кто стоит за террористами».

По последним официальным данным, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек, свыше 120 получили ранения и госпитализированы.

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