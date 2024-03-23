Пожар в «Крокус Сити Холле» потушен

МЧС России сообщает, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» ликвидировали открытое горение.

Пожар в здании возник во время теракта, который устроили террористы «Исламского государства» 22 марта. Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.

В ночь на 23 марта пожар локализовали, но еще днем в МЧС говорили, что продолжают тушить очаги горения на крыше, втором и третьем этажах, а общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы.

В «Крокус Сити Холле» ликвидировали открытое горение Meduza

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокусе» планируют завершить 24 марта. По словам Воробьева, спасатели находят на месте пожара останки погибших.

По последним данным Следственного комитета РФ, при нападении на «Крокус» погибли 133 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что опознаны 50 человек. По сообщениям властей РФ, пострадали 140 человек.

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