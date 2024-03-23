Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, прозвучавшие от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества», — говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве также призвали международное сообщество «решительно отвергнуть лживые российские обвинения» и усилить поддержку Украины.

О якобы причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» заявил, в частности, первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его мнению, произошедшее — «теракт и диверсия со стороны Украины».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».

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