«Би-би-си»: двое участников нападения на «Крокус Сити Холл» были убиты

Двое участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» убиты, заявил источник «Русской службы Би-би-си», осведомленный о ходе операции по поиску устроивших теракт.

По данным источника издания, один из участников нападения был убит в «Крокус Сити Холле», второй — в Брянской области, где сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль «Рено», на котором, как было объявлено, скрылись террористы.

Паспорт убитого в Брянской области есть в распоряжении «Русской службы Би-би-си». Журналисты не раскрывают имя убитого, объясняя это тем, что его семья может пока не знать о его смерти, но сообщают, что это 30-летний гражданин Таджикистана.

Паспорт был выдали в управлении МВД по городу Вахдат, который находится в 19 километрах от Душанбе. Какое-то время убитый жил в Подольске — в 2018 году городской суд Подольска оштрафовал его на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в Российской Федерации (он превысил 90-дневный срок пребывания в стране) и обязал совершить «контролируемый самостоятельный выезд» из России.

В распоряжении «Би-би-си» также есть копия документа Шамсидина Фаридуни, задержанного в Брянской области, видео допроса которого ранее появилось в российских телеграм-каналах. Паспорт был выдан в Таджикистане в 2021 году.

Никаких подробностей о личности участника нападения, убитого в «Крокус Сити Холле», и обстоятельствах его гибели «Би-би-си» пока не сообщает.

ФСБ утром 23 марта объявило о задержании 11 человек, в том числе четырех человек, подозреваемых в совершении нападения на «Крокус Сити Холл». Российская спецслужба утверждает, что четверо участников нападения на концертный зал были задержаны в Брянской области, они собирались бежать в Украину, где у них были «соответствующие контакты».

По данным ТАСС, вечером 23 марта задержанных привезли в Москву и доставили в Следственный комитет.

Что известно о задержанных

ФСБ отчиталась о задержании участников нападения на «Крокус». Что о них известно На одном из видео подозреваемый говорит, что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей

Что известно о задержанных

ФСБ отчиталась о задержании участников нападения на «Крокус». Что о них известно На одном из видео подозреваемый говорит, что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей